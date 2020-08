«Kuigi see pole kaugeltki lihtne, on selline stsenaarium täiesti võimalik. Vene ja Valgevene sõjaväed on Valgevenes koos harjutanud palju aastaid,» kirjutab Aron. «Ainuüksi viimasel paaril päeval, kui [Aljaksandr] Lukašenka saatus on paistnud järjest ebakindlamana, on need kaks riiki käivitanud uue ühisõppuste ringi, tuues sisse suure ebakindluse elemendi.»