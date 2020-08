Marti Aavik: kartulist medal esisõimajale?

Jälkus- ja õudustunne pedofiilia suhtes on üks neist asjadest, milles me inimeste enamus on ühte meelt niikuinii, olgu tegemist vasak- või parempoolsete, meeste või naiste, ­usklike või ateistidega. See on ka põhjus, miks ­tublid isad ja emad tunnevad ennast hingepõhjani solvatuna, kui neid kõiki valimatult pedofiilideks tembeldatakse – selline hulgisüüdistus on sügavalt ebaõiglane nende kõige pühamate püüdluste vastu. Olgu kiiluna öeldud, et seepärast on lastevastase vägivalla teemal ­lihtne üles kütta erisuunalisi paanikaid – peaaegu kõik elavad traagilistele lugudele kogu südamest kaasa. Me ei vaja kaastundeks õpetusi lambanahas huntidelt.