Viimastel nädalatel Valgevenes toimuva taustal tuli see taas eredalt esile. Väikese Läti peaminister Krišjānis Kariņš​ ütles, et nemad ei taha järgmisel aastal koos Valgevenega jäähoki MMi korraldada, olles öelduga selle maailma vägevatele eeskujuks. Lihtsasse keelde tõlgituna pole tegemist valgevenelaste vihkamisega, vaid soovimatusega seista nende kauase liidri Aljaksandr Lukašenka kõrval. Väikesed riigid ja nende riigimehelikud juhid on maailmas sageli alustanud suuri protsesse. Näis, kas ka sel korral.