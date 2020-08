Lõuna-Eesti ralli: punkte ei jagata, aga ootusärevus on suur

Lõuna-Eesti ralli stardinimekirja alusel on see kõige suurejoonelisem ralli pärast märtsis peetud Mehhiko MM-etappi. Stardijoonele asub MM-sarja punktitabeli seitse esimest meest. Alustades MM-sarja liidri ja kuuekordse meistri Sé​bastien Ogier’ga, kes teeb oma esimese kauaoodatud võistlusstardi Eesti pinnal. Lisaks on rajal teised Toyota meeskonna sõitjad: punktitabelis prantslase järel teist kohta hoidev Elfyn Evans ja nooruke soomlane Kalle Rovanperä.