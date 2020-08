Spordi lühiuudised

Jüri Vips debüteerib peagi F2-sarjas

Vormelisõitja Jüri Vips saab ennast järgmisel nädalavahetusel proovile panna vormel 2 sarjas. 20-aastasele eestlasest piloodile annab võimaluse DAMSi võistkond, kelle indoneeslasest sõitja Sean Gelael ei saa seljavigastuse tõttu vähemalt kuus nädalat vormelisse istuda. F2 etapid sõidetakse paralleelselt vormel 1 etappidega. Augusti viimasel nädalavahetusel on Spa-Francorchampsi ringrajal kavas Belgia GP. ­DAMSi teate järgi kihutab Vips nende masinaga vähemalt kolmel etapil, peale Belgia veel Monzas ja Mugellos. «Olen väga tänulik ja õnnelik, et DAMS mulle sellise võimaluse andis. Tean, et algus on väga keeruline, sest F2-hooaeg on juba täies hoos, aga annan endast kõik, et tiimi võimalikult palju aidata ning tuua tulemusi, mida ta väärib,» sõnas Vips.