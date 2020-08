Aleksei Lotman: Eestimaa, su metsameel

Mets on igale tõsisele metsandusinimesele ikka olnud midagi enamat kui vaid selle raiumisest saadav tulu.­ Seda enamat tunnistavad vähemalt sõnades paljud neistki, kes praegust raiemahtu ja elurikkust hävitavaid raieviise õigustavad. Aga kui hakata nendega arutama, kuidas siiski tagada, et mets ka oma ökoloogilisi ja sotsiaalseid funktsioone edasi täita saaks, käib mingi imelik nõks läbi ja ratsionaalne arutelu muutub võimatuks.

Harvesterihulluse eestkõnelejad on omavahel tihedalt läbi põimunud ja sealt üksikute häälte väljatõmbamine on tegelikult tinglik. Ent mõneti tinglikult võib esimeseks hääleks lugeda metsatööstust, mida oleks õigem nimetada raietööstuseks. See on esmapilgul isegi mõistetav, kuigi vähegi pikemas vaates selgelt lühinägelik: samas tempos jätkates hakkab palgipõud ju peagi kummitama.