Kreeka võitleb põlengutega Mani poolsaarel

Kreeka tuletõrje võitleb alates laupäevast riigi lõunaosas Mani poolsaarel puhkenud ulatuslike tulekahjudega, leekide eest on evakueeritud viie küla elanikud. Kustutustöödel osaleb 150 tuletõrjujat, ligi 50 tuletõrjeautot ja 10 lennukit. Riiklik ringhääling ERT teatas, et kaks tuletõrjujat on kustutustöödel viga saanud. AFP/BNS