Arne unistab väärikast pensionile minekust sellises eas, kus ta jaksab veel mõne aasta elu nautida. Õlletehases töötav mees on terve elu teinud rasket tööd ja ütleb, et ei pea tööpostil vastu veel kolme aastat, mis jäänud pensioniea saabumiseni.

«Minu meelest on kohutav, et töötada tuleb 65., 66. või 67. eluaastani, seejärel on pool aastat ja aeg selles elus saab otsa,» selgitas ta Taani rahvusringhäälingule DR. Seetõttu soovib Arne varem pensionile minna – väärikalt ja väljateenitult, ikkagi enam kui 40 aastat tööstaaži turjal.