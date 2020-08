Kalev Stoicescu: Lukašenka päevad on loetud

Valgevenes toimuv on Kremli juhtide õudusunenägu. Aljaksandr Lukašenka, kes lubas ainult surma puhul ametist lahkuda, avas Pandora laeka, võltsides presidendivalimiste tulemust enneolematus ulatuses. Tuntud, tunnustatud ja tugeva liidrita uuendusmeelsete rahvamasside võitlus Minskis ja mujal Valgevenes tundub olema, vähemalt praeguse seisuga, donkihhotlik. Kuid valgevene vanasõna ütleb: Загляне сонца i ў наша ваконца. See tähendab otsetõlkes, et päike hakkab paistma ka meie (st valgevenelaste) aknasse. Teiste sõnadega: ärgem heitkem meelt, kui olukord tundub olevat lootusetu, sest kõik saab korda! Meenutagem lohutuseks Lukašenkale ja Putinile ka vene vanasõna, mis ütleb, et oma saatusest ei pääse ka hobuse seljas minema kapates.