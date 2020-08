Kauaaegne välisminister Linas Linkevičius on olnud diplomaatiliste pingutuste esirinnas, loomaks rahvusvahelist koalitsiooni Aljaksandr Lukašenka valimispettuste vastu ja demokraatliku opositsiooni toetuseks. Leedu president Gitanas Nausėda on näidanud, et õigete instinktide ja nõunike korral ei ole ka välispoliitilise kogemuse puudumine takistuseks tõhusa põhimõttelisuse teel. Leedu ajakirjanikul Andrius Tapinasel on kavas korrata 23. augusti 1989. aasta Balti ketti, milles kaks miljonit inimest ühendas läbi kolme Balti riigi ligemale 700 kilomeetriks käed, protestimaks Nõukogude okupatsiooni vastu. Seekord ulatuks inimahel Vilniusest Valgevene piirini.