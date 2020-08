Koroonaviirusest rääkides on ammu teada, et enim on ohustatud vanemad inimesed, nakkus kulgeb meestel raskemini kui naistel ning et ka teatud eelnevad haigused võivad haiguslugu raskendada. King’s College Londoni juhitud ja mainekas teadusajakirjas Nature Medicine avaldatud uuringus näitab suur rahvusvaheline konsortsium ära hulga molekule, mis mõjutavad haiguse kulgu. Neist mõnede nn molekulaarsete markerite abil saab ka prognoosida, kellel võib haigus eriti raskeks kujuneda.