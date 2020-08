Eesti lühiuudised

Tallinna vanalinnas asuv restoran Manna­ La Roosa teatas, et ühel nende teenindajal on diagnoositud koroonaviirus. «Kuna nimetatud teenindaja puutus enne haiguse tunnusmärkide ilmnemist kokku meie saalipersonaliga, siis tegime otsuse Manna La Roosa mõneks ajaks sulgeda,» avaldas restoran. Terviseamet andis restoranile küll loa tänasest Manna La Roosa pärast vajalikke desinfitseerimisprotsesse avada, kuid restoran on otsustanud enne analüüsid ära oodata. PM