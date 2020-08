Eesti esimene satelliit lendas kosmosesse juba 2013. aastal. Nüüd on meie oma kosmoseseadusega jõutud esimeste sammudeni. Hädavajalik on see suuresti põhjusel, et leevendada riske, millega võiks kõige-kõige ekstreemsematel puhkudel kaasneda enam kui kümne riigieelarve suurune kahjutasu.