10. augustil lõid kaheksa tudengit ja kogenumat töötajat labida ühel Mulgimaa põllul maasse, et kolmandat korda kivikalme ümbrus üle vaadata. Väljakaevamiste juht, 22-aastane Mairi Kaseorg selgitas, et pea 30 aastat tagasi kaevati kivikalmet põhja poolt, kust omakorda jooksis tranšee (kraavikujuline rajatis – toim) põllupiirini, üllatades arheolooge paljude leidude ja luustikega. Just sel põhjusel on Sammastesse mitu korda tagasi pöördutud.