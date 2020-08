Siim Tammer: vastutus sõna eest

Kas arutelu sõna väe üle algas poliitikutest, meediaettevõtetest, pusal olnud hüüatusest või suisa näitlejatest ja diskoritest, ei tea. See pole isegi tähtis, sest küsimus on tegelikult palju mitmetahulisem: sõna, selle kasutamise vabadus ja sellega kaasnev vastutus. Kus jookseb piir ühe inimese vabal sõnal ja teise aul ning väärikusel, samuti perekonna ja eralelu puutumatusel, vabadusel levitada ideid ja arvamusi, õigusel öelda asju nii, nagu need on, kartmata kahjunõudeid?