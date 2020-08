Iseseisvuse taastamise aastapäeval presidendi roosiaias kõne pidanud koreograaf Sveta Grigorjeva kõne tervikuna, milles ta kritiseeris teravalt ebavõrdust Eestis, ei ole selle kirjutise sihtmärk. Huvi pakub hoopis see, et kõigi tõrjutud sotsiaalsete gruppidega ühte ritta on ta ilma kõhkluseta seadnud mõiste «eestivenelased».