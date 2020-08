Kontaveit kirjeldas Eesti meediale veidi sealset õhkkonda. «Palju teistsugusem kui mujal: ei tohi kuskile välja minna ja maski kandmine on kõikjal kohustuslik. Inimesed õnneks harjuvad kõigega. Peame olema tänulikud, et üldse saame mängida.»

Kuna tennisistid ei tohi mullist väljuda, on nende heaolu nimel kõvasti pingutatud. Neile on avatud erinevad meelelahutusvõimalused ning restoranid. «Meid püütakse võimalikult palju hajutada, aga kõik leiavad omale tegevust. Siin on erinevad versioonid mitmetest mängudest, lisaks õuealad istumiseks,» kirjeldas eestlanna.