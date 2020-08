Kunstnikufilmid räägivad üksinduse lugusid

«Lähedusmeetmete» kuuest filmist koosnev programm jaotub EKKMi esimesel korrusel kahele ekraanile. Süsteem on iseenesest lihtne: kummalgi ekraanil jooksevad tunni aja jooksul järjest kolm filmi. Kahe ekraani peale on filme kokku kahe tunni jagu, mis teeb kokku ühe keskmise mängufilmi, kuid vahe on selles, et kuue kunstnikufilmi vaatamine nõuab vaatajalt kiirelt ümberhäälestumist järgmiseks filmiks ning ei jää aega, et saaks vähemalt kohe nähtu üle mõtiskleda. Kogu programmi järjestikune vaatamine pakub aga korraga nii palju erinevaid visuaale, tegelaskujusid ja lugude kihistusi, et need sulanduvad üheks tervikmuljeks. Programmi on võimalik ka tükkhaaval haarata, sest filmid ei ole üksteisest sisuliselt sõltuvad.