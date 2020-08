Jaak Valge: kelle Eestit rajame?

Loomulikult peaksid nüüd demokraatliku riigi kodanike seas süttima kirglikud vaidlused arenguteede üle. 15 aastat, mida see dokument hõlmab, pole üks valimistsükkel, mis on tavaliselt poliitikute kaugeim ajahorisont, vaid peaaegu üks generatsioon. 2035. aastaks on tänased Z-põlvkonna lapsed juba enamjaolt täisealised või isegi küpses täiseas. Eelmise sajandi viimastel kümnenditel sündinud Y-põlvkonna inimesed, kaasa arvatud Sveta Grigorjeva ja Mikk Pärnits, kes on tänaste otsustajate, Eesti riigi ja ühiskonna suhtes ülikriitilised, lähenevad aga pensionile jäämisele, kus neid samasuguse hoiakuga Kersti Kaljulaid ootab tõenäoliselt juba ees.