Vibuüritus tõstatas eetilisi küsimusi

Nimelt on korraldatud päeva eesmärgiks läbi perepäeva näidata inimestele lähemalt metsanduses ja puidutööstuses toimuvat, lisaks korraldatakse päeva ka selleks, et tõsta inimeste teadlikkust metsa sotsiaalsete, kultuuriliste, ökoloogiliste ning majanduslike hüvede hoidmisest ja säilitamisest.

Tallinnas toimunud kogu pere metsapäeval häiris nii mõndagi inimest vibujahiklubi Mägilaste pakutud vibulaskmisala, kus sai lasta nooli muu hulgas ka tedre ja hiireviu kujutiste pihta, mis aga on Eestis kaitsealused liigid. Looduskaitseseaduses on selgitatud, et üldiselt on kaitsealuste liikide isendite surmamine keelatud ning kaitse all oleva liigi tapmise järel võib saada trahvi, mis võib ulatud sadadesse eurodesse.