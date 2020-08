Juhtkiri: presidendist peasekretäriks

Kui sealjuures küsida, kas president peaks olema kõigi Eesti inimeste president, siis loomulikult peaks. Aga järjest enam polariseeruvas ühiskonnas tuleb tihtipeale ette olukordi, kus kompromisse on pea võimatu saavutada.

Eesti riik on näinud mitmeid väga eriilmelisi presidente, kellest ükski pole olnud üdini positiivne. Hiljuti lahvatas arutelu Konstantin Pätsi rolli üle seoses talle ausamba püstitamisega. Pätsi olulisust Eesti riigi loomisel ei tohi kuidagi alahinnata, samuti ei tohi maha vaikida ka tõika, et 30ndatel hoidis ta oma võimu mittedemokraatlikul viisil.

Taasiseseisvunud Eesti esimene president Lennart Meri on meelde jäänud kui isalik ja karismaatiline riigijuht. Samas käitus ta tihtipeale vägagi ekstravagantselt ja resoluutselt, andes pressikonverentsi lennujaama WCs ja keeldudes ministreid ametisse nimetamast, põhjendusega, et ei tunne neid isiklikult.

Arnold Rüütel oli jällegi ilmselt kõige rahumeelsem ja «ümmargusem» riigijuht, keerutades end välja isegi keerulisest küsimusest «mis on performance?». Omad head ja vead on selliselgi käitumisel. Toomas Hendrik Ilves vaatas jällegi väga jõuliselt lääne poole ning jäi tugevate sümbolite, kikilipsu, nätsunärimise ja kerge aktsendiga osale rahvast võõraks.

JUHTMÕTE Isegi kui Kaljulaidi šansse väga kõrgeks ei hinnata, peaks sisepoliitilistest kemplustest hoolimata oma inimeste kandidatuuri tähtsatel kohtadel toetama.

Kersti Kaljulaidil on tulnud eelkäijate järel oma nägu leida ja see on tal ka õnnestunud. Rõhudes progressiivsusele ja ühiskonnas vähem sõna saanud gruppide toetamisele, on ta näiteks paljude noorte ja liberaalsete inimeste seas populaarseks saanud. Arvestades EKRE väljaütlemiste tonaalsust, täidab president sellise positsiooniga ka oma tasakaalustaja rolli.

Kuid ajastu on praegu selline, et seesugune käitumine kisub hoopis ühiskondlikku lõhet suuremaks, ning paistab, et senise koalitsiooni jätkates Kaljulaidil lootust teiseks ametiajaks pole.

Seetõttu ei saa talle süüks panna, kui ta juba mõtleb uue ja ka Eesti riigile prestiiži toova töökoha peale. Isegi kui Kaljulaidi šansse väga kõrgeks ei hinnata, peaks väike riik nagu Eesti sisepoliitilistest kemplustest hoolimata oma inimeste kandidatuuri tähtsatel kohtadel toetama. Liiatigi on Leedu ja Läti selles siiamaani edukamad olnud.

Pole kahtlust, et OSCE on organisatsioon, mille juhiks Kaljulaid sobib suurepäraselt. On ju OSCE missioonide eesmärk tagada, et vähemuste õigused ja inimõigused oleks tagatud kõikjal maailmas. Oleks vägagi märgiline, kui Eesti esindaja hakkaks tulevikus organisatsiooni üllast missiooni jätkama. Nii ei oleks vaja presidendi kandideerimist võtta kuidagi kohatuna.