«Oo, ljudi, nakonets-to!» (Oh, lõpuks ometi inimesed!) hüüatas Jevgenija, kui ­Aare Ind ja Katrin Varbola jooksid hommikukohvi lauast oma hoovis toika toel liikuva naise poole. «Viisime ta tuppa, mähkisime teki sisse, kontrollisin tema riideid, kummikud olid seest kuivad, samuti oli tal seljas paks aluspesu ja soe jope,» kirjeldas Ind järgnenut. Paari sõnul oli Jevgenija külmast ja katsumustest hoolimata terane. «Tema jutt oli selge, ta teadis oma nime ja et täna on 22. august, tema sünnipäev. Helistasin kohe 112 ja hakkasime talle herkuloputru keetma,» lisasid nad.