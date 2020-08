Kaljulaid laeva hüljata ei kavatse

Kuigi OECD peasekretäri koht vabaneb 2021. aasta suvel ning kandideerimine algab juba septembris, kinnitas Taavi Linnamäe vabariigi presidendi kantseleist, et presidendiametist varem lahkumine on Kaljulaidi puhul ilma igasuguse kahtluseta välistatud.

Ühtlasi summutas Linnamäe küsimused huvide konflikti võimaluse algest, mis vähemalt teoorias võiksid kaasneda Kaljulaidile välisriikidelt toetuse palumisega. «Meie kõrged diplomaadid, sealhulgas president, peaminister ja teised saadikud teevad pidevalt tööd, et Eesti esindaja erinevatel kohtadel töötada saaks. Hiljuti sai näiteks Eesti esindaja aatomienergiaagentuuri, Eesti esindajad on Euroopa Liidu missioonide juhtideks ja nii edasi. See ongi töö, mida riigi esindajad väga tihti teevad,» lausus Linnamäe. «Selliste kõrgete ametikohtade puhul käib pidev riikidevaheline arutelu, kes kuhu sobib, kes keda keegi kuskil toetab ja nii edasi.»