Eesti lühiuudised

Ligi ja Raik: USA bürooga peaks Eesti lepingu lõpetama

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni juhid Jürgen Ligi (RE, pildil) ja Katri Raik (SDE) tõmbasid esmaspäeval joone alla USA advokaadibürooga Freeh, Sporkin ja Sullivan sõlmitud lepingu uurimisele. Nende hinnangul peaks valitsus lepingu lõpetama, kuna firma taust pole puhas. «Louis Freeh on olemasoleva info puhul ka teisel pool lauda, see tähendab seal, kus rahapesu teemal on Venemaa. Nii et selles protsessis ei saa Louis Freeh istuda meie pool lauda, see ei ole usutav,» kommenteeris Ligi. Raik lisas, et kogu protsess on algusest peale olnud vildakas: valikus olnud büroodest oli küsitavusi seoses Vene sidemetega; kaks neist nägid ise huvide konflikti ja taandasid end. ERR