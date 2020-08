Tanel Kiik: Soome meile erandit ei teeks

Tellijale

Soome jälgib seoses reisimisega hoolega riike, kus nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 8–10 inimest. Eesti viimase 14 päeva haigestumise näitaja on 8,9. Kas see tähendab, et Soomel on Eestiga probleem?

Soome jälgib tähelepanelikult naaberriikides ja laiemalt Euroopas toimuvat. Soome on koroonaviiruse levikult Euroopa Liidus paremuselt kolmas riik ja Eesti on praegu neljandal kohal. Peale Soome on näitajad paremad veel Ungaris ja Lätis.

Reaalsus on see, et Soome soov ei ole piirata Eesti ja Soome vahelist liikumist, aga ilmselt nad ei saa hakata meile erireegleid kohandama. Nad peavad arvestama sarnaseid kriteeriume kõigi puhul.

Tõesti, see 8–10 piir on nende hinnangul probleemne. Soome on kinnitanud mulle, ka kohtumisel reedel, et nad saavad lõpliku mehhanismi lähiajal paika ja annavad meile teada, kuidas täpselt arvestus toimub.

Ei ole nii-öelda mustvalget lähenemist, et ühel pool on piir kinni ja teisel pool lahti, vaid vahele jäävad ka nii-öelda usaldusmeetmed, mis tagaksid näiteks töörände toimimise.