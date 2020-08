Vladimir Juškin: Valgevene poliitikalabor

Küllap tuleks Valgevene sündmusi vaadelda ainiti läbi Kremli okulaaride, paigutades need nelja ruumimõõtmesse. Esiteks ei saa Kreml mitte mingil juhul lubada endale sellise geostrateegilise ala kaotamist. Teiseks ei kannata Putin juba puhtfüüsiliselt Lukašenkat ning suhtub temasse sügava põlguse ja vastumeelsusega. Kolmandaks on Lukašenka jõuga võimult kõrvaldamine teostamatu tohutu hulga välispoliitiliste kaotuste tõttu. Neljandaks on Lukašenka võimuvertikaali nagu üldse igasuguse nõukogudejärgse võimu tegelik looja olnud Venemaa julgeolekuteenistus (FSB).

Nagu näha, on tänapäeva Valgevene neljamõõtmeline ruum – täpselt nii kinnitas füüsika vallas omal ajal Einstein – kõverdunud Venemaa eriteenistuste gravitatsiooni mõjul. Et nüüd Valgevene võrrand kenasti ära lahendada, on vaja täpselt teada, millisel etapil juhitakse protestiliikumist Moskvast: kas kohe algusest peale või alates hetkest, mil see on konsolideerunud ja esile on kerkinud poliitiline liider? Selles, et Kreml üritab Valgevenes järele proovida nõukogudejärgse ruumi poliitilise juhi rahumeelset (nii suurel määral kui võimalik) ja kaugjuhtimisel väljavahetamise meetodit, võib nähtavasti kahelda vaid see, kes elab endiselt Eukleidese geomeetriaga määratletud maailmas.