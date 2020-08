Loretta Kruusimäe: hooldekodude elanike vabadusi piiratakse

Mitte kunagi varem pole ma presidendi kõnega rohkem nõus olnud kui sel aastal taasiseseisvumispäeval. President ütles oma kõnes, et ei soovi tulevikus kuulda lauset «2020 oli aasta, mil me hakkasime vaikselt kaotama oma vabandust». Ma küll pole igasse valitsuse ja terviseameti otsusesse suhtunud terava kriitikaga, kuid segased ning paradoksaalsed on need olnud sageli. Ka president tõi oma kõnes välja, et rahvas ei saa enam üldse aru, mida võib teha, mida mitte. Või mille alusel on politseil ja terviseametil on õigus sekkuda. Osa üritusi on rangemalt kontrollitud kui teised, paljud jäetakse ära, kuid samas ei tehta välja sellest, et ühistranspordi sõidukid on puupüsti täis. Me oleme tõesti juba olukorras, kus osa inimesi ei julge oma aias nokitsedagi, kuna enam ei tea, mida peetakse rikkumiseks ja mida mitte. See pole vabadus.