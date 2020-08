Marica Lillemets: huvide konflikte täis suvi

Mida me teada saime? Et leping on sõlmitud valitsuse nimel ja selle USA pool tegeleb lobitööga, saamaks osa trahvirahast, kui see kunagi peaks Danske rahapesu asjas määratama. Et ükski Eesti ametiasutus, kaasa arvatud välisluureamet ja Eesti saatkond USAs, pole andnud soovitust advokaadibüroo FSK palkamata jätta. Välisministeerium ei tellinud neilt mitte soovitusi, vaid taustainfot, mis pärines avalikest andmebaasidest. Kui meie välisluure oleks kasutanud muid allikaid, oleks see juba rahvusvaheline skandaal, sest me ei luura oma liitlaste järel.