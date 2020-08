Maratonlavastus töötab näitlejate ja publiku kannatlikkusega

Mõni teatrietendus võib olla üsna pikk, kuid enamik neist on tänapäeval siiski mõeldud olema ühe istumisega vaadatavad. Aga on ka erandeid. 1. septembril toovad EMTA kaasaegsete etenduskunstide magistrantuuri tudengid lavale 99-tunnise kestuslavastuse «Kuhu minek?». See algab 1. septembril kell 19.00 ja lõpeb 99 tundi hiljem, 5. septembril kell 22.00. Etendust on võimalik vaadata ükskõik mis hetkest, ööpäev ringi kohapeal EMTA uues blackbox’is või veebis platvormi Elektron.live vahendusel.