Välismaa lühiuudised

Endine Ukraina peaminister ja erakonna Batkõvštšina juht Julia Tõmošenko pandi Covid-19 komplikatsioonide tõttu juhitavale hingamisele. Väljaande RBC-Ukraina allikate sõnul on Tõmošenko haiglas raskes seisundis. Tema kehatemperatuur on püsivalt üle 39 kraadi. Poliitiku tütar Jevgenia Tõmošenko ja abikaasa Artur Tšetšetkin nakatusid samuti koroonaviirusega, kuid põevad haigust kergemini. Tõmošenkol avastati koroonaviirus 23. augustil. Poliitiku pressiesindaja teatas seejärel, et tema tervislik seisund on raske. Ukrainas lisandus ülemöödunud ööpäeva jooksul 1658 nakatumist uue koroonaviirusega, Covid-19 nõudis 25 inimese elu. Interfax/BNS/PM