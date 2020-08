Vahest kõige olulisem põhjus peitub vastuolulise kuulsusega biokütustes. Mäletatavasti pani riik 2019. aasta aprillis kütusemüüjatele peale kohustuse lisada bensiin 95-le 10 protsenti etanooli. See tekitas aga paljudes ­autoomanikes trotsi. Ühelt poolt tõusis hind, teiselt poolt aga kardeti, et etanooliga segatud bensiin ei sobigi kõigile mootoritüüpidele või veel enam, see ajab mootori rikki. Selline suhtumine kajastus kõnekalt statistikas: biolisandivaba bensiin 98 müük kasvas kohe aprillis kaks korda.