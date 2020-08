Eesti lühiuudised

Usaldusisik andis Estoniale raporti Aivar Mäe kohta

Juuli alguses otsustas Rahvusooper Estonia nõukogu palgata majavälise usaldusisiku jurist Thea Rohtla, kelle poole said pöörduda nii praegused kui endised töötajad, keda on riivanud Aivar Mäe sõnad ja teod. 21. augustil esitas Rohtla teatri nõukogule oma töö kokkuvõtte. Estonia nõukogu uue liikme, muusika- ja teatriakadeemia professori Kerri ­Kotta sõnul on usaldusisiku raportis teatri töötajate hinnangud Mäe kohta seinast seina ning kindlasti pole see dokument ammendav. 2. juulil peatas rahvusooperi nõukogu Mäe lepingu kaheks kuuks seoses uudisega, et ta on alandanud ja ahistanud naiskolleege. PM