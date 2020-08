Ida-Viru koroonakolded lükkasid kooli alguse edasi

Eile said viis Jõhvi põhikooli töötajat teate, et on nakatunud koroonaviirusega. Kuna viimasel nädalal on Ida-Virumaal tekkinud suured nakkuskolded, mis on seotud baariga ning sealt edasi haaranud ka Estonia ja Ojamaa kaevanduse, otsustati esimese Eesti koolina õppeaasta algus edasi lükata.