Mis saab Maarjamäe memoriaalist?

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov (Keskerakond), kes on praegust arutelu enda sõnul vaid kõrvalt vaadanud, ütles, et linnavalitsuse seisukoht on kindel: memoriaal tuleb korda teha. «Me oleme teinud uuringu, kus oleme lasknud arhitektuuriteadlastel memoriaali hinnata, ning nemad peavad seda maastikuarhitektuuri poolest parimaks, kui mitte ainsaks väärt kompleksiks,» kinnitas Novikov. Abilinnapea sõnul ei ole Maarjamäe ehitisel juba ammu ideoloogilist sisu, millele on endiselt kombeks viidata. «See on lihtsalt meeldiv jalutuspaik, tee kommunismiohvrite memoriaali juurde.»

Kunstiajaloolase Jüri Kuuskemaa hinnangul on Maarjamäe memoriaal maastikuliselt huvitavalt paigutatud ning säilitamist pooldab ta sajaprotsendiliselt. «Ma ütleksin, et sealne obelisk (Jääretke obelisk – toim) on kunstiliselt palju parem kui vabadusrist Vabaduse väljakul,» nentis kunstiajaloolane ja lisas, et Maarjamäe memoriaali kõrval olev kommunismiohvrite memoriaal tasakaalustab sealset ilmet hästi.