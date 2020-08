Tegemist on suurejoonelise ja aukartustäratava filmiga, mis seab omale kohe algusest peale kohutavalt raske ülesande ning asub seda siis halastamatu tõhususega lahendama. «Tenet» paneb kokku ulme- ja spioonifilmi žanrid ning uurib Nolanile omase külma, ent läbinägeliku pilguga ajaga seotud paradokse, inimsuhete salapärast geomeetriat ja nende mõju keerulistele süsteemidele. Tulemuseks on põnev, tempokas, kuid samas ka väga poeetiline film, kuna selle sisu ja vorm on hapral moel peaaegu täielikus kooskõlas. «Aja klaassaal, kaja!» nagu kirjutas kunagi Ilmar Laaban.

See fraas on loomulikult palindroom – tekstijupp, mille kirjalik ülesehitus püsib samasugusena nii õiget- kui ka valetpidi lugedes. Näiteks «Aias sadas saia», «Uku», «kuulilennuteetunneliluuk» või Valgevenes praegu Lukašenka vastu protestivate inimeste loosung «Cаня уходи – и до хуя нас» («Sanja, mine ära – ja meid on ropult palju») on ka kõik palindroomid. Sellistes fraasides on midagi aukartustäratavat, aga ka maagilist. Palindroomidel on ühtlasi ka «Tenetis» väga oluline roll – ilma lugu liiga otseselt ära rääkimata võib öelda, et nad näitlikustavad kirjalikul kujul filmi keskset võtet.