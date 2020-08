Papagoid kolisid metsast lossi

Teatri eestvedaja Katarina Bright rääkis, et vanas asukohas oli pidevalt probleem, et külastajatel polnud transporti, millega kohale sõita, sest buss ja rong sinna ei sõida ning autot igal perel ju pole. Praegune asukoht Põltsamaal peaks selle mure murdma. Lisaks on teatril lootus avaramad ruumid saada.