Kartuli kilohind on tänavu sügisel eriti madal

Mugula moodustamise ajal on põuased päevad aga raisatud päevad, sest siis tahab kartul just kõige rohkem vett, selgitas 1989. aastast kartuleid kasvatav Hamburg. Samas paanikaks põhjust pole. „Mingit ikaldust küll pole. Tarbija võib kindel olla, et Eesti rahvas on kodumaise kartuliga kindlustatud,” kinnitas ta.