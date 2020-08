Kuhu kadusid sel suvel herilased?

Putukateadlane ja loodusfotograaf Urmas Tartes sõnas, et päris kadunud herilased siiski pole. „Nad on ikka kogu aeg olemas ja olen looduses herilasi, ka meie kõige suuremaid, vapsikuid, tegutsemas-lendamas näinud,” räägib ta. „Nii et herilased kadunud ei ole, aga nende arvukus kõigub. Kas ja kui palju neid sügise poole veel näha on, seda näitavad järgmised kaks nädalat.” Tartese sõnul on ennatlik öelda, et sel aastal herilasi majapidamiste juures üldse ei kohta.