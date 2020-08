Urmas Sõõrumaa: praegu tuleb linnas raha teenida, et maal talupidaja olla

Esmalt tahaks teada, milline on teie isiklik seos maaelu ja -tööga.

Olen maal sündinud ja kasvanud. Minu eelnevad teadaolevad kümme põlvkonda on samast piirkonnast ehk kunagisest Hageri kirikumõisast pärit. Olen lapsest peale teinud kõiki maatöid: hobusega niitnud, kündnud ja külvanud. Keerulisemad metalli- ja elektritööd on enamasti jäänud väljaõppinud inimeste teha. Viimasel ajal olen küll pigem rohkem peremehe rolli taandunud, sest ei jõua ajapuuduse tõttu kõike ise teha. Aga elan praegugi maal ja toitun maast, seega on seos igapäevane ja väga lähedane.

Mida meie praegusest maaelust arvate?

On väga tähtis, et üha rohkem talukohtasid korda tehakse. Eestis ringi sõites on pilt juba päris hea. Mis puudutab põllumajandust ja karjakasvatust, siis ma seda sisuliselt kommenteerida ei oska. Arvan, et seal puututakse kokku samade probleemidega nagu minagi, kui rajan oma kodumaadele Adilasse heaolukeskust. Kõik normatiivid, nõuded ja kulud on seejuures samad, mis linnas, aga sissetulek ja käive mitu korda väiksemad. Igal juhul arvan, et maal hakkamasaamine, mis on meie inimeste energeetiline alus, vajab eraldi tähelepanu ja senisest enam riiklikku tuge.