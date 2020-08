Hallitus nõuab kiiret tegutsemist

Seenehooajal ei tohiks unustada, et pahatihti leidub seeni ka meie eluruumides, kõige sagedamini esinevad hoonetes hallitusseened. Puitu lagundavatest seentest on levinumad majavamm, majamädik ja korgiku perekonna eri liigid. Kõigi seenkahjustuste tekkepõhjuste märksõna on vesi.