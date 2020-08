Nädala mõte: ajakohane talupidamine

Nagu kõrvalolevast lugudesarjast näha, on Eestis uskumatult tublisid talusid. Ja parima talu valikusse sattunud talud on ju kõigest jäämäe tipp. Neid on meil veel ja veel. Igaüks oma valdkonna, iseärasuse ja nutikusega. Viimast paistis parima talu valimise ringkäigul eriti silma. Talunikud mõtlevad järjest rohkem, kuidas enda tööd lihtsamaks teha. Pigem tehakse selleks investeeringuid tehnikasse ja tehnoloogiasse, aga mitte tööjõudu, sest häid töötajaid on meil paraku ülikeeruline leida.

Kuigi Tallinna elanike arv muudkui kasvab, on ka maaelu koroonakriisi abil päris populaarseks saanud. Nagu kõrvalolevast loost näha, saab ka täitsa nullist talupidamisega alustada. See on küll paras katsumus, aga kes ütles, et elu peab kerge olema. Nii et kui hing vähegi ihkab, siis eeskujusid jagub meil küllaga.