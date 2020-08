Tervislik toit sisaldagu vähem naatriumi

Naatrium on mineraalaine, mida kasutatakse toidu maitsestamiseks või koostisainena (peamiselt keedusoola ehk naatriumkloriidi kujul). Grillihooajal kasvab hüppeliselt naatriumirikaste toiduainete tarbimine, seda leidub nii grillimaterjalis kui ka sinna kõrvale serveeritud salatites ja kastmetes. Kui aga mitme kuu vältel soolaga liialdada, väheneb maitsemeele võime paljude toitude eripära ja nüansse tajuda. Nõnda jääb märkamatuks, et oleme kaotanud oma tundliku maitsemeele, ja selle varjus eelistame soolasemaid toite, mis võib ohtu seada meie tervise.

Aitab reguleerida organismi ülesandeid

Naatrium on inimkehas laialt levinud ja koos kaaliumiga tagab see vedeliku tasakaalu kehas ning aitab vältida vedelikupuudust. Inimorganism ei suuda ise naatriumi sünteesida, mispärast peame päevase soovitusliku koguse saama toiduga. Samuti on seda vaja organismi pH reguleerimiseks, närvisüsteemi talitluseks, lihaste normaalseks tööks ja mitmete toitainete imendumiseks soolestikus.

Toitumisest tingitud naatriumipuudus on Eestis haruldane. Rahvatervise probleem on hoopis kestev naatriumi (kui soola) ületarbimine, mis võib tasapisi viia tervisehädadeni. Toidust tulenev naatrium imendub soolestikus peaaegu täielikult. Kuigi terved neerud suudavad ka suuri naatriumikoguseid uriini kaudu eritada, on neil ülempiir, mida ületades on neerud väga koormatud. Seega võib kestev naatriumiga liialdamine päädida vererõhutõusuga ja tekitada turseid.

Kuigi vererõhk tõuseb koos vanusega juba varasest lapsepõlvest, on andmeid selle kohta, et suur naatriumi tarbimine selles eas tõstab süstoolset vererõhku tasemeni, mis on mõõdetud tervetel täiskasvanutel. Lapseeas mõõdetud kõrge vererõhk kandub täis­ikka ja ennustab varast ateroskleroosi. Teisalt, vähene naatriumi tarbimine noores eas annab madalama vererõhu ja parema tervise hilisemas elus, mispärast peaks lastel soodustama vähesoolaste toitude eelistamist. On leitud, et soola tarbimise piiramisel ja kaaliumi tarbimise tõstmisel on vererõhku alandav mõju neile, kel on juba kõrgvererõhktõbi.

Leidub peaaegu kõikides toitudes

Täiskasvanud naistele ja meestele kehtib ühesugune maksimaalne lubatud päevakogus: 6 grammi soola (umbes 2400 mg naatriumi). See on kogu naatriumi hulk, mis tuleb nii toitudest kui ka lisatud soolast. Kuni kümneaastased lapsed ei tohiks naatriumi tarbida rohkem kui 4 grammi päevas ja kuni kaheaastased mitte rohkem kui 2,1 grammi soola 1000 kilokalori toiduenergia kohta.

Eestlased saavad naatriumi kolmest allikast. 5–10% päevasest naatriumikogusest tuleb väikese naatriumisisaldusega looduslikest toiduainetest: tailiha, kartul ja köögiviljad. Kodusel söögivalmistamisel ja toidulauas lisatakse soolana veel 10–20% naatriumi. Suurim osa ehk 75–80% päevasest soovitatavast kogusest tuleb aga poes müüdavatest suure naatriumisisaldusega pooltoodetest: šašlõkiliha, grillvorstid, dipikaste, kartulisalat, leib, juust, viinerid, kartulikrõpsud, soolapähklid, peekon, sink, lihakonservid, valmistoidud, pelmeenid, purgisupid ja soolaküpsised.