Soolikarohi tõrjub kahjureid ja toob tervist

Soolikarohi (Tanacetum vulgare) sobib iluaeda püsililledele seltsiks, vaasililleks ja kuivlilleseadesse. Soolikarohi kasvab Eestis peaaegu kõikjal. Rahvapäraselt kannab ta nimetusi reinvars, saunarohi, solkmerohi, ussirohi, südamevalurohi, kõhuvalurohi, jooksjarohi, külakuradipuju, nõiakäpp ja põllupihelgas.

Kasvab tee- ja põlluserval, jäätmaal, varemetes, kuid ka rannavallil, rannaniidul ja mõnikord pärisniidul.

Soolikarohi on mitmeaastane ühekojaline kamprilõhnaga rohttaim. Rohtse lehepuhmiku kõrgus on 25–30 cm, koos õisikutega 40–120 cm. Kasvab tugevate puhmikutena. Õitseb juulist septembrini. Õisikuvarsi on üks või sagedamini mitu. Värvuselt kahvaturohelised, vahel lillakaspunased. Paljuneb peamiselt seemnetega, mõningal määral vegetatiivselt risoomivõsundite abil.

Kogu taimel on iseloomulik kamprilõhn, mis avaldub eriti taime murdes või muljudes. Mõnele inimesele võib see lõhn meeldida, enamikule aga mitte. Sellesama kamprilõhna tõttu on soolikarohtu kasutatud taimekahjurite tõrjeks.

Taime võib kasvatada ka püsilillepeenras, kus see on ­nägus foon madalakasvulistele lilledele. Soolikarohu kuldkollased putkõied kaunistavad sügisesi lillekimpe. Taime saab kuivatada ja kuivlilleseades kasutada. Ka oranži- ja kollaseõieliste rooside kaaslaseks sobib harilik soolikarohi, peletades samas lehetäisid.

Teadusuuringud veel kestavad

Soolikarohtu on keskajast rahvameditsiinis tarvitatud iga­suguste hädade vastu, palavikust kuni reumani. Taime meditsiiniline toime on aga jäänud küsitavaks. Õisikuteed kasutati soolenugiliste tõrjumiseks, sapi- ja higiajatina ning soolehäirete korral, samuti menstruatsioonitsükli korrastamiseks. Lisaks on soolikarohul palavikku alandav, mikroobivastane ja valuvaigistav toime.

Soolikarohupreparaadid tõstavad arteriaalset vererõhku, aeglustavad südamerütmi. Suur annus võib põhjustada mürgistust, seepärast võib taime kasutada vaid arsti ettekirjutuste kohaselt. Mürgistusnähtudeks on krambid ja mao limaskesta valulikkus, raskematel juhtudel võib isegi surma põhjustada.

Välispidiselt kasutatakse vannideks ja kompressideks liigesepõletike (reuma, podagra), nikastuste ja põrutuste korral. Sooleparasiitidevastase vahendina leiab kasutamist ka veterinaarias.

Inglismaa ja Hispaania teadlased uurisid soolikarohu viirusevastaseid omadusi, erilise tähelepanu all oli võimalik herepesevastane toime. Leiti, et soolikarohi aitab herpese­viiruse põhjustatud dermatoloogilisi kahjustusi ravida. Seega võivad süstemaatilised farmakoloogilised ja fütokeemilised uuringud tõsta Euroopa traditsioonilised ravimtaimed taas au sisse.

Droogiks kasutatakse soolikarohu korvõisikuid, mida varutakse õitsemise ajal, lõigates need maha kuni 2 cm pikkuse õisikuraoga. Kuivatada varjulises kohas, mitte üle 25 kraadi juures. Säilitada kuni üks aasta.

Nagu sageli mürgistele taimedele, omistati ka soolika­rohule üleloomulikku väge. Slaavi tütarlapsed näiteks arvasid, et kui torbik soolikarohuga endale kaenlaauku pista, saab soovitud mehe. Taime kasutati kuradi manamisel ja sündivate laste kaitsmisel.

Peletab kahjureid

Värske taime lõhn ajab kärbseid eemale. Soolikarohtu võib istutada aeda lille- ja köögiviljataimede lähedusse, kus ta peletab kahjurputukaid: kartulimardikas, kapsaliblikas, kapsakoi, õunamähkur. Samuti võib temast valmistada leotisi, millega kahjureid (maasikalest, maasika-õielõikaja, ­lehetäid, kapsaliblikad) tõrjuda. Kuivatatud soolikarohu kimbukestega on peletatud riidekoisid, kärbseid, sipelgaid ja isegi hiiri.

Ühele kilole õitsemise ajal või kohe pärast õitsemist korjatud värskele (300–400 g kuivatatud) ürdile valada 3–4 liitrit keeva vett ja keeta tasasel tulel kaane all 45 minutit, kurnata ja lahjendada 10 l mahuni. Pritsida iga kolme-nelja päeva tagant. Lehetäide tõrjeks lisada kahe liitri lahuse kohta 1 sl RS pastat või vee asemel lahjendada Coca-Colaga.