Taluperenaisest perearst sõidab bussiga kolme praksise vahet

Üks selliseid on Lääneranna vallas Nedrema külas Piiri talu perenaine Helle Vambola, kes jagab end ühistransporti kasutades kolme praksise vahel ning ütleb abikaasa Toomas Moppeli kohta kullatükk, sest mehe õlule jääb igapäevane hoolitsus 100pealise lüpsi- ja 60pealise noorkarja eest.

Juhuse tahtel maale

„Tädil oli suur kuri kukk ja kui ma lehma lüpsin, arvas ta, et peaks mind selja tagant ründama. Ja Mirdi oli kange karakteriga. Nii et olen laudaristsed saanud. Mõtlesin: kui tädi haiglast koju tuleb, ei tõsta ma enam ilmaski oma jalga lauta,” meenutab ta.

Oma sõnu on Helle söönud, sest talu tuluallikas on piimakari, kuid toorme varumishind on jälle mitu senti kilolt alla omahinna ning seda miinust ei aita ravida ükski arstirohi.