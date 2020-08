Karl Haljasmets: toetame, aga targalt

Koroonaviirusega seotud kriisi täpset ulatust on praegu raske prognoosida. McKinsey&Company toob välja, et viiruse majanduslik mõju on sarnane 2008.–2009. aasta globaalse finantskriisiga. Nende hinnangul kahaneb SKT enamikus suuremates riikides 2020. aastal märkimisväärselt ja taastumine algab alles 2021. aasta teises kvartalis.

Kriis on oluliselt mõjutanud ka Eesti majandust. Eesti Panga statistika näitab, et 2020. aasta I kvartalis oli Eesti väliskaubandus langustrendis ning kaupade eksport vähenes 3,8 protsenti. Eesti ja ka kogu maailm on majandussurutise leevendamise ühe peamise abinõuna loonud arvukaid erasektori toetusabipakette, kriisileevendusmeetmete kogumaksumus on 2020. aastal hinnanguliselt 1,15 miljardit eurot.