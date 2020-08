Tiia Miller: sanktsioonid rahu nimel

Maailma 2020. a pressifotoks valitud «Straight Voice’il» loeb noor mees Sudaanis meeleavaldusel telefonivalgusel ette protestiluuletust. See foto näitab, et maailm jälgib seda, mis toimub Aafrika suuruselt kolmandas riigis. Sudaan hakkab endale oma kohta rahvusvahelisel areenil tagasi võtma. Aasta tagasi toimunud revolutsiooniline pööre, millega kukutati al-Bashiri võim, on andnud Sudaanile ajaloolise suunamuutuse. Aastakümneid kestnud autokraatlik võim oli viinud riigi olukorda, kus valitseva poliitika tõttu kannatas nii rahvas kui ka maine. Kuna Sudaan toetas terroriste, kehtestati neile rahvusvahelised sanktsioonid.