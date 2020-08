Taani luureamet jälgis ebaseaduslikult oma kodanikke

Süüdistused Taani sõjaväe­luurele on karmid: asutus on varjanud võimude eest olulist infot enda kogutud ja edastatud teabe kohta või lausa valetanud, selle juhid on jätnud uurimata viited spionaažile kaitseministeeriumi haldusalas ning lisaks on välisluurega tegelev amet ebaseaduslikult kogunud ja jaganud teiste riikidega infot Taani kodanike kohta.