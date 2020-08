Juhtkiri: Nolani «Tenet» paneb Tallinnale uue pilguga vaatama

«Tenet» ei ole lihtsalt Hollywoodi märulifilm, milles lagunev linnahall Kiievi kontserdisaali ja Kumu Oslo lennujaama tollilao rollis. Tallinna mainitakse filmis korduvalt ja mitmed paigad ongi üles võetud Tallinnana – Laagna tee, Maarjamäe memoriaal ja muidki meile tuttavaid paiku. Paljudel noorematel inimestel polegi mälestust rahvast täis linnahalli kontserdisaalist, ja Nolan on meie linnavaateid näidanud vägagi isikupärase nurga alt. «Tallinn pole üheski filmis nii cool välja näinud,» kirjutab Juhan Raud filmi arvustuses tänases Postimehes.

Juba see üksi võiks olla piisav põhjus, et film ära vaadata – niihästi Laagna tee kui ka Maarjamäe memoriaal on osa nõukogude arhitektuurist, mille ruumimõju ja stiili me ise pole osanud märgata. Võibolla hakkab «Teneti» loodud tähenduskihistus mängima ja muudab meie hoiakuid.

Filmis on ka mõni eesti näitleja ning tuhandete kohalike taustanäitlejate kaudu ka meie oma inimesed, kuigi «Tenetit» vaadanute hinnangul mõjuvad nad veidi kummastavalt. Kuid arvestades, kui väike on Eesti, on paljude jaoks filmis mõni tuttav nägu või vähemalt tuttava tuttav.

juhtmõte Väga tõenäoliselt muutub «Teneti Tallinn» vähemalt Nolani filmide fännidele omamoodi kultuspaigaks, aga võimalik, et turismimagnetiks laiemaltki.

Arvestamata ei tohiks jätta ka filmi mainekujunduslikku mõju. Tegu on koostööfilmiga, milles osalemine sai teoks üksnes tänu sellele, et meil on Ivo Feldt ja Allfilm, mille «Mandariinid» oli nomineeritud Oscarile. Aastatega kujunenud renomee ja isiklikud kontaktid viisid lõpuks niikaugele, et «Teneti» üheks võttepaigaks valiti Tallinn ja jäigi Tallinn, vaatamata pingelistele läbirääkimistele linnavalitsusega Laagna tee sulgemise ulatuse ja kestuse asjus.

Pole kahtlust, et hästi sujunud koostöö ja Nolani pilk Tallinnale avardavad Eesti filmitööstuse tulevikuväljavaateid ning muudavad Eesti võttepaigana atraktiivsemaks. Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp ütles Postimehele, et «Teneti» järel ongi hüppeliselt suurenenud suurstuudiote huvi Eesti vastu, mis osalt on tingitud ka meie ­e-riigi kiirest toimimisest kas või toetusraha väljamaksmisel. Nii et Warner Brosile Tallinna tulemiseks eraldatud maksumaksja viis miljonit eurot on end juba kuhjaga tagasi teeninud. Kuid see on vaid vahetu kasu. Christopher Nolani loodud maailmas on Tallinna linnavaated suuremad kui elu, nad mängivad kaasa «Teneti» maagilises, kahesuunalise ajaga maailmas.

