Kõik uus on septembrikuus. On aabits uus, on ranits uus… Seekord tuleb september täiesti uudses olukorras ja pedagoogid, kellega olen rääkinud, on hirmul. Kuidas saada hakkama olukorras, kus haridusministeeriumi koroonaviirusteemaline sõnum on – ma lihtsustan – «saage ise hakkama»?