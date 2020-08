Läti peaminister ei pea piiride sulgemist mõistlikuks

Lätil tuleb Covid-19 levikuga endiselt edukat võitlust pidada, aga ei ole mõistlik piire täielikult sulgeda ning end ülejäänud maailmast isoleerida, ütles peaminister Krišjānis Kariņš eile Läti Televisioonis. «On selge, et me saame viirusega paremini võidelda, kui paneme piirid kinni, aga see hävitaks majanduse. Parem oleks piirid lahti hoida ja mõelda, kuidas inimesi Covid-19 eest edukalt kaitsta,» lausus peaminister.